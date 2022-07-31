Россия передала ООН данные, которые доказывают вину Киева в ударе по СИЗО в Еленовке

Российская сторона передала генсеку ООН Антониу Гуттеришу информацию, которая свидетельствует о вине Украины в ударе по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, сообщили «Известия» со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Россия осуждает попытки Украины переложить ответственность за обстрел СИЗО на ВС РФ. Российские дипломаты требуют, чтобы в ООН дали оценку инциденту.

Москва заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании гибели военнопленных в Еленовке. По данным Минобороны России, в результате обстрела погибли 50 человек, более 70 получили ранения различной степени тяжести. В ведомстве полагают, что таким образом Киев запугивал бойцов ВСУ, желающих сдаться в плен.