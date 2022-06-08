Если Соединенные Штаты решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то для защиты от возможной атаки Россия предпримет адекватные шаги. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — считает Антонов. Свое мнение он высказал в эфире Первого канала.

Также Антонов заявил, что получил письмо с призывом выступить против российского руководства и, в случае его согласия, «обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман». Посольство РФ потребовало объяснений от Госдепа, пояснил дипломат. Подобные письма Антонов назвал провокационными.

«Я не думаю, что американский посол или американские дипломаты в Москве получают такого рода, я считаю, провокационные письма», — добавил российский посол в США.

По словам Антонова, диалог РФ и США сегодня находится на беспрецедентно низком уровне. Он заметил, что взаимодействие российского посольства с официальным Вашингтоном на дипломатическом уровне ограничено. Госдеп, как пояснил дипломат, предпочитает контактировать только по телефону или через электронную переписку.