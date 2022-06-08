Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине — посол Антонов
Посол Антонов уверен в ответе России на поставки США дальнобойных ракет Украине
Если Соединенные Штаты решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то для защиты от возможной атаки Россия предпримет адекватные шаги. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.
«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — считает Антонов. Свое мнение он высказал в эфире Первого канала.
Также Антонов заявил, что получил письмо с призывом выступить против российского руководства и, в случае его согласия, «обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман». Посольство РФ потребовало объяснений от Госдепа, пояснил дипломат. Подобные письма Антонов назвал провокационными.
«Я не думаю, что американский посол или американские дипломаты в Москве получают такого рода, я считаю, провокационные письма», — добавил российский посол в США.
По словам Антонова, диалог РФ и США сегодня находится на беспрецедентно низком уровне. Он заметил, что взаимодействие российского посольства с официальным Вашингтоном на дипломатическом уровне ограничено. Госдеп, как пояснил дипломат, предпочитает контактировать только по телефону или через электронную переписку.