Россия отвергла все обвинения в развязывании конфликта на Украине

Российская сторона отвергает все обвинения в развязывании конфликта на Украине. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

По словам Вишневецкого, Россия отвергает все обвинения в развязывании конфликта на Украине. Против РФ развязали военную гибридную кампанию. Подобные действия создают риск противостояния ядерных держав.

«Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», — отметил он. Цитату привело РИА «Новости».