Россия отправила ВСУ в нокдаун | 360°

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Россия отправила ВСУ в нокдаун

Политолог Михайлов: российские военные отправили Украину в нокдаун

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Российские военные успешно отражают попытки наступление украинских боевиков на разных участках фронта. Националисты находятся в деморализованном состоянии, это лучшее время для, чтобы контратаковать в ответ, заявил политолог Евгений  Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Украина находится в нокдауне

Прежде всего, я бы отметил, что мы планомерно уничтожаем украинские военные склады с боеприпасами, поставляемыми им западными странами, в том числе и США.

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 У украинцев не получается перемоги. Они кричат Западу, что перейдут в контрнаступление, но как на Купянском, так и на Николаево-Криворожском и Краснолиманоском направлениях все атаки ВСУ полностью отбиты с большими потерями для самих украинских военных.

Много убитых и раненых. В их войсках и больницах не хватает перевязочных материалов и противошоковых материалов. Они находятся в нокдауне.

Время для контрнаступления

Мы находимся в ожидании большого контрнаступления. Ежедневные отчеты о том, что мы успешно отбиваемся, уже устаканились.  Население ждет контрнаступления. 

Все, что складывается на линии фронта, говорит о том, что контрнаступление близко.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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