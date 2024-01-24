Спецоперация 24 января 2024, 12:46 Россия открыла охоту на системы ПВО Украины и уничтожила немецкие IRIS-T Аналитик Меркурис: ракетный удар ВС России уничтожил комплексы ПВО IRIS-T IMAGO/Zoonar.com/Sergey Kohl/globallookpress

Читать 360tv в

Система противовоздушной обороны Украины понесла колоссальный ущерб, когда лишилась пусковых установок зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Истощение украинской армии изменило расстановку сил на поле боя, заявил британский военный аналитик Александер Меркурис. Его процитировала «Газета.ru».

«Россия продолжает наносить колоссальный ущерб системе противовоздушной обороны Украины. Они буквально охотятся за пусковыми установками», — сказал он.

Реклама

В качестве примера британец привел недавний ракетный удар, которым российские войска уничтожили переданные Германией пусковые установки комплексов IRIS-T. Возможности украинской артиллерии, по словам Александера Меркуриса, истощились из-за высокоточных ударов противника и дефицита снарядов. Аналитик допустил, что все это изменило обстановку в зоне конфликта.

Первый комплекс ПВО IRIS-T Украина получила в октябре 2022 года, сообщил RT. Германия переправила его через Польшу. Установку уничтожили возле населенного пункта Мирный в Херсонской области. Поставку второй партии анонсировали в ноябре прошлого года. Четыре системы войдут в очередной пакет военной помощи стоимостью 1,3 миллиарда евро.