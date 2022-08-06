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    06 августа 2022, 15:35

    Россия отбила у ВСУ желание контратаковать

    Политолог Михайлов: ВС РФ отбили у украинских военных желание к контратакам

    Александр Иванов, Василиса Андреева

    ВС РФ ликвидировали свыше 400 украинских военных в Херсонской области. По пункту временной дислокации боевиков нанесли высокоточный удар. В результате ВСУ снова понесли серьезные потери среди личного состава. Ежедневное уничтожение сотен националистов отбивает у украинской стороны всякое желание контратаковать, заявил «360» политолог, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

    Далее прямая речь собеседника «360».

    Усиление огня продолжается

    Из нового брифинга Минобороны стало известно о том, что за последние сутки российские военные уничтожили свыше 400 националистов в Херсонской области. Кажется, все привыкли к тому, что каждый день мы узнаем об уничтожении сотен националистов, об уничтожении американских HIМАRS, систем залпового огня «Ураган» и прочего вооружения.

    Сотни украинских националистов ежедневно теряют свои жизни. Не сдались, значит, погибают. Но главное, что я отметил бы, — это продолжающееся усиление огня, подготовка к дальнейшим наступательным действиям. Судя по всему, мы окончательно отбили у украинских военных желание предпринимать какое-либо контрнаступление на Херсонщину.

    Расследование в Еленовке

    Что касается визита экспертов в Еленовку, где ударами ракет с украинской стороны были уничтожены заключенные, в том числе 40 человек из запрещенного в РФ националистического полка «Азов»*, я думаю, что они приедут. Часть из них, может, и откажется. Но большинство должно приехать, оценить происходящее, убедиться в том, что удар нанесен не российскими войсками.

    Тем более что уже одна международная организация — Amnesty International — заявила о том, что Украина лжет по многим аспектам.

    Западные правозащитники составили отчет о том, что украинские военные прикрываются мирными гражданами, из-за чего число жертв среди мирного населения увеличивается. Здесь я могу сделать однозначный вывод о том, что Запад все-таки начинает что-то понимать.

    Атаки на Антоновский мост

    Попытки ВСУ обстреливать Антоновский мост не удивляют. Это стратегически важный объект на окраине Херсона. Мост через Днепр, который связывает на левом и правом берегах плацдармы, где находятся российские войска. То есть это важнейшая переправа для дальнейших наступательных действий, именно поэтому украинцы пытаются его уничтожить. По этой же причине они наносят удары в районе Каховской ГЭС — потому что там тоже есть переправа.

    Но надо отметить, что новые попытки украинских военных атаковать Антоновский мост ни к чему не приводят, потому что российские средства ПВО хорошо справляются со своей непосредственной задачей.

    Несмотря на то, что ранее попадания по мосту были, он сохраняет целостность и возможность выполнять свои функции.