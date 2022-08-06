Россия отбила у ВСУ желание контратаковать

ВС РФ ликвидировали свыше 400 украинских военных в Херсонской области. По пункту временной дислокации боевиков нанесли высокоточный удар. В результате ВСУ снова понесли серьезные потери среди личного состава. Ежедневное уничтожение сотен националистов отбивает у украинской стороны всякое желание контратаковать, заявил «360» политолог, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Усиление огня продолжается

Из нового брифинга Минобороны стало известно о том, что за последние сутки российские военные уничтожили свыше 400 националистов в Херсонской области. Кажется, все привыкли к тому, что каждый день мы узнаем об уничтожении сотен националистов, об уничтожении американских HIМАRS, систем залпового огня «Ураган» и прочего вооружения.

Сотни украинских националистов ежедневно теряют свои жизни. Не сдались, значит, погибают. Но главное, что я отметил бы, — это продолжающееся усиление огня, подготовка к дальнейшим наступательным действиям. Судя по всему, мы окончательно отбили у украинских военных желание предпринимать какое-либо контрнаступление на Херсонщину.

Расследование в Еленовке

Что касается визита экспертов в Еленовку, где ударами ракет с украинской стороны были уничтожены заключенные, в том числе 40 человек из запрещенного в РФ националистического полка «Азов»*, я думаю, что они приедут. Часть из них, может, и откажется. Но большинство должно приехать, оценить происходящее, убедиться в том, что удар нанесен не российскими войсками.

Тем более что уже одна международная организация — Amnesty International — заявила о том, что Украина лжет по многим аспектам.

Западные правозащитники составили отчет о том, что украинские военные прикрываются мирными гражданами, из-за чего число жертв среди мирного населения увеличивается. Здесь я могу сделать однозначный вывод о том, что Запад все-таки начинает что-то понимать.

Атаки на Антоновский мост

Попытки ВСУ обстреливать Антоновский мост не удивляют. Это стратегически важный объект на окраине Херсона. Мост через Днепр, который связывает на левом и правом берегах плацдармы, где находятся российские войска. То есть это важнейшая переправа для дальнейших наступательных действий, именно поэтому украинцы пытаются его уничтожить. По этой же причине они наносят удары в районе Каховской ГЭС — потому что там тоже есть переправа.

Но надо отметить, что новые попытки украинских военных атаковать Антоновский мост ни к чему не приводят, потому что российские средства ПВО хорошо справляются со своей непосредственной задачей.

Несмотря на то, что ранее попадания по мосту были, он сохраняет целостность и возможность выполнять свои функции.