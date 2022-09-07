Россия освободила населенный пункт Кодема в ДНР | 360°

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Россия освободила населенный пункт Кодема в ДНР

Минобороны России объявило об освобождении населенного пункта Кодема в ДНР

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Союзные войска освободили населенный пункт Кодема в Донецкой Народной Республике, из которого украинские националисты обстреливали мирных жителей. Об этом сообщило Минобороны России.

«В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема», — объявили в министерстве.

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Кроме того, военные нанесли удары по шести пунктам управления Вооруженных сил Украины в Харьковской области и ДНР, в том числе вблизи Артемовска. Недалеко от Константиновки уничтожили цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня «Ольха».

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Село Кодема находится в Бахмутском районе, недалеко от Артемовска — стратегически важного города на территории республики. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, украинские войска регулярно обстреливали с местных позиций Гольмовский, Новолуганское, Доломитное, Горловку и другие населенные пункты.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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