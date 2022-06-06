Удары Россией по центрам принятия решений на Украине станут следствием поставок украинским властям зарубежных РСЗО. Страна оставит за собой право на атаку, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

Российская сторона, подчеркнул дипломат, не верит заверениям о неприменении реактивных систем залпового огня по территории РФ. Его слова привел ТАСС.

«Соответствующие высказывания ряда западных чиновников, в частности госсекретаря США Блинкена, о том, что Киев не будет использовать американские РСЗО против целей на территории России, звучат неубедительно», — подчеркнул Небензя.

По его словам, в Госдепе фактически пытаются легализовать обстрелы по территории ДНР и ЛНР. Их жертвами становятся мирные жители, в том числе дети.

Киев, привело позицию постпреда РФ при ООН РИА «Новости», не станет себя ограничивать в применении американских РСЗО большой дальности.

О передаче Украине реактивных систем М270 заявила и Великобритания, согласовав решение с намерением США отправить на Украину РСЗО HIMARS.