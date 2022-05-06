Россия останется здесь навсегда. Турчак высказался о будущем Херсонской области

Вооруженные силы (ВС) России активно зачищают Херсонскую область от украинской армии. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетил освобожденные территории и рассказал о будущем региона. Его заявление процитировало РИА «Новости».

«Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет», — сказал он.

Турчак сказал, что жители региона будут вместе развивать «эту богатую область». Он отметил большое историческое наследие Херсонской области и особенных местных жителей.

Турчак приехал в регион 5 мая. Его сопровождал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Их встретил глава ДНР Денис Пушилин, который показал освобожденные территории и рассказал о ситуации в регионе.

Турчак и Кириенко вместе с представителем республики побывали на открытии памятника знаменитой бабушке Ане, которая вышла к солдатам ВСУ со Знаменем Победы в Мариуполе. Также они посетили морской порт, завод имени Ильича и пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны.