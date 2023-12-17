Важное 17 декабря 2023, 16:13 Россия одержит всенародную победу в СВО — Медведев Медведев предрек всенародную победу России в спецоперации РИА «Новости»

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Российская сторона одержит всенародную победу в специальной операции на Украине. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев во время съезда политической партии «Единая Россия».

Он привел слова маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, который сказал, что «Великая Отечественная война была всенародной, и победа над врагом тоже была всенародной».

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«Такую же всенародную победу мы одержим и в этой борьбе», — подчеркнул Медведев.

Съезд партии «Единая Россия» стартовал в Москве 17 декабря на площадке выставки-форума «Россия». Пленарное заседание открыл Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ представил конец президента Украины Владимира Зеленского. По мнению политика, украинский лидер встретит свою кончину, утопая в некоем порошке в тайном бункере.