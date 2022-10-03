Россия посоветуется с населением Запорожья и Херсонщины по вопросам границ | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 12:44 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россия посоветуется с населением Запорожья и Херсонщины по вопросам границ Пресс-секретарь президента Песков: РФ советуется по границам с жителями новых территорий РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия продолжит советоваться с населением Запорожской и Херсонской областей по вопросу границ, в которых они вошли в состав Российской Федерации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«ЛНР и ДНР — границы 2014 года. Херсон и Запорожье — по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каких границах новые территории приняты в состав РФ.

Реклама

Как именно стороны будут советоваться, он пока не ответил. При этом, по словам Пескова, проведение референдумов о границах не планируется.

Реклама

Пресс-секретарь президента добавил, что Путин после подписания договоров о принятии в состав РФ четырех новых регионов обсудил с их руководителями текущую ситуацию.

Торжественная церемония приема новых территорий в Россию состоялась 30 сентября в Большом Кремлевском дворце, соответствующие указы подписал президент страны Владимир Путин.

Теперь документы о присоединении четырех новых регионов пройдут проверку в Конституционном суде.

0 0 0 0 0 0