Россия посоветуется с населением Запорожья и Херсонщины по вопросам границ | 360°

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Россия посоветуется с населением Запорожья и Херсонщины по вопросам границ

Пресс-секретарь президента Песков: РФ советуется по границам с жителями новых территорий

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Россия продолжит советоваться с населением Запорожской и Херсонской областей по вопросу границ, в которых они вошли в состав Российской Федерации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«ЛНР и ДНР — границы 2014 года. Херсон и Запорожье — по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каких границах новые территории приняты в состав РФ.

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Как именно стороны будут советоваться, он пока не ответил. При этом, по словам Пескова, проведение референдумов о границах не планируется.

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Пресс-секретарь президента добавил, что Путин после подписания договоров о принятии в состав РФ четырех новых регионов обсудил с их руководителями текущую ситуацию.

Торжественная церемония приема новых территорий в Россию состоялась 30 сентября в Большом Кремлевском дворце, соответствующие указы подписал президент страны Владимир Путин.

Теперь документы о присоединении четырех новых регионов пройдут проверку в Конституционном суде.

Дмитрий Песков

Россия

Референдум в Херсонской области 2022

Референдум в Запорожской области 2022

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