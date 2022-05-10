Россия развернула спецоперацию на Украине, так как не могла оставить Донбасс на растерзание неонацистам. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам посла, защита Отечества является важнейшей задачей для России. Страна столкнулась с очередным внешним вызовом безопасности у своих границ. Теперь российские бойцы сражаются за благополучие сограждан.

«Россия не смогла оставить Донбасс на растерзание неонацистов. Российские решительные действия — вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии», — сказал Антонов по случаю торжественного приема в честь Дня Победы. Цитату привело РИА «Новости».

Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, российская сторона всегда выступала за формирование системы равной и неделимой безопасности. Но на Западе никто не хотел слышать справедливые и обоснованные требования России о гарантиях безопасности. Антонов отметил, что Россия является великим государством с тысячелетней историей, народ которого никто не сможет сломить.