«Россия не разрушала культурное наследие Украины». Конашенков ответил на обвинения Зеленского

Российские военные при проведении спецоперации не допускают повреждений объектов культурного и исторического наследия Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи.

Представитель оборонного ведомства рассказал о боях за освобождение Святогорска на территории Донецкой Народной Республики со слов местных жителей. Националисты, зная, что российские войска не станут стрелять по святыне, укрылись в Свято-Успенской Святогорской лавре, а после подожгли одно из зданий. При этом российские военные никаких повреждений историческим и православным памятникам на территории комплекса не нанесли, несмотря на боевые действия.

Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями «исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН» в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу

Он добавил, что ценности украинских нацистов противоположны историческим ценностям православного народа Украины и у проводимой властями политики нет будущего.

Игорь Конашенков также объявил, что российские артиллеристы уничтожили самоходную установку и гаубицы иностранного производства, которые были в распоряжении ВСУ. Их боевикам поставили Норвегия и США, сообщил RT.