Спецоперация 10 ноября 2022, 13:46 Россия не пойдет на «позорный мир» с Западом и Украиной РИА «Новости»: после Херсона России придется ответить на неудобный исторический вопрос РИА «Новости»

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После решения руководства Минобороны отвести войска на левый берег Днепра в Херсонской области у многих россиян возникло непонимание происходящей ситуации. Журналист РИА «Новости» Петр Акопов напомнил, что правительство РФ при Владимире Путине не пойдет на сделку с Западом и Украиной на неприемлемых условиях.

Колумнист вспомнил фразу лидера кадетской партии Павла Милюкова, сказанную им в 1916 году. Комментируя переговоры с Германией, Милюков произнес: «Что это — глупость или измена?».

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По словам Акопова, Россия проиграет все, если одурманит сама себя криками: «Измена».

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Он объяснил, что если проецировать фразу на нынешние реалии, то Россия точно не собирается идти на соглашение с западным миром на унизительных условиях.

«Измена России не угрожает. Путин не пойдет на позорный мир с Западом и Украиной. Рубикон перейден. Россия возвращает себя в идейном, территориальном и духовном смысле», — добавил он.

Министр обороны Сергей Шойгу 9 ноября приказал организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра, писало ИА Nation News. Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «360» назвал это решение оправданным.