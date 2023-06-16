Спецоперация 16 июня 2023, 18:05 Россия не «нажмет на кнопки», потому что противник не добился успехов на линии фронта — Путин Путин: Россия не будет «нажимать на кнопки», ведь Украина не добилась успеха на фронте РИА «Новости»

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Все ожидают, что Россия начнет «нажимать на кнопки». Однако это бессмысленно, потому что киевский режим не добился успеха на линии фронта. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, атака Кремля украинским беспилотником, а также обстрелы Белгородской области и других регионов — это попытки киевского режима спровоцировать Россию на ответные действия.

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Глава государства заверил, что РФ ничего не стоит уничтожить любое здание в центре украинской столицы. Тому доказательство — ликвидация российскими подразделениями ЗРК Patriot под Киевом. Власти страны не отвечают на провокации по ряду соображений, хотя для этого есть все возможности, подчеркнул Путин.

«Все это понимают. Просто ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет. В этом все дело», — пояснил он.

Украина провоцирует Россию, чтобы потом ткнуть пальцем и сказать: «Смотрите, какие они злобные, жестокие, с ними нельзя иметь дело». Но необходимости отвечать подобным образом нет, заключил Путин.