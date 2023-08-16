Спецоперация 16 августа 2023, 14:26 Россия научилась эффективно противостоять технике Запада на Украине Медведев: ВС РФ научились эффективно противостоять западной технике на Украине РИА «Новости»

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Вооруженные силы России научились эффективно противодействовать технике, которую Запад поставляет Украине. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время визита на форум «Армия-2023», его процитировал ТАСС.

«Попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они по сути неудачные», — указал Медведев.

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Зампредседателя Совбеза добавил, что людям полезно увидеть захваченную в ходе спецоперации западную технику, выставленную на форуме «Армия-2023». Медведев подчеркнул, что российская армия успешно сжигает иностранные военные машины на линии фронта, сообщил RT.

Журналист Ник Уолш отмечал в репортаже для CNN, что западная техника не спасла контрнаступление Вооруженных сил Украины от мощной тактики ВС России. ВСУ имеют дело с выдающимся противником, который обладает большими объемами передовых вооружений.