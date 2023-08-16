16 августа 2023, 14:26
Россия научилась эффективно противостоять технике Запада на Украине
Медведев: ВС РФ научились эффективно противостоять западной технике на Украине
Вооруженные силы России научились эффективно противодействовать технике, которую Запад поставляет Украине. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время визита на форум «Армия-2023», его процитировал ТАСС.
«Попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они по сути неудачные», — указал Медведев.
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Зампредседателя Совбеза добавил, что людям полезно увидеть захваченную в ходе спецоперации западную технику, выставленную на форуме «Армия-2023». Медведев подчеркнул, что российская армия успешно сжигает иностранные военные машины на линии фронта, сообщил RT.
Журналист Ник Уолш отмечал в репортаже для CNN, что западная техника не спасла контрнаступление Вооруженных сил Украины от мощной тактики ВС России. ВСУ имеют дело с выдающимся противником, который обладает большими объемами передовых вооружений.
Дмитрий Медведев
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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