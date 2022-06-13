Россия нарастит производство беспилотников

Российские предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивный режим работы, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК. Планируется наращивать производство авиационных беспилотников.

«Ведущие предприятия, которые производят это (высокоточное — прим. ред.) вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук», — заявил Борисов.

Говоря о выводах, сделанных по итогам почти четырех месяцев спецоперации на Украине, вице-премьер отметил, что серьезное внедрение беспилотных средств российскими вооруженными силами началось «с опозданием», но сейчас Россия динамично развивается в этом направлении.

«Имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические», — перечислил Борисов.

По его словам, российские беспилотники не уступают турецким, в том числе «широко разрекламированным Bayraktar», закупленным Украиной. Наращивание серийного производства беспилотных летательных аппаратов не может произойти «в одночасье», добавил вице-премьер.