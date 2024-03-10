Спецоперация 10 марта 2024, 11:07 Россия нарастила превосходство, ослабив украинские системы ПВО MWM: мощь ВКС России выросла благодаря подавлению украинских средств ПВО РИА «Новости»

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Российские ВКС продолжат наращивать свою мощь на фоне ослабления систем противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine.

«Ожидается, что дальнейшее подавление украинских систем ПВО, которых стране практически невозможно заменить, увеличит мощь воздушной кампании сил России», — указали в издании.

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Журналисты добавили, что российские наземные войска также добились серьезных успехов в зоне спецоперации. Благодаря подавлению вражеских систем ПВО Россия продолжает одерживать победы над ВСУ, подчеркнули в издании. В качестве примера они напомнили об освобождении Авдеевки и уничтожении множества образцов западной военной техники.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке оценил работу российской военной авиации. Он восхитился точностью ударов и рассказал об авиабомбах.