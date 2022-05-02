Россия наращивает успех

Брифинг Минобороны показал, что Вооруженные силы (ВС) РФ готовятся закрыть «котлы» в Донбассе. Об этом «360» рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Александрович Михайлов. Далее — его прямая речь.

Очередной брифинг Минобороны, на котором выступил генерал-майор Дмитрий Конашенков, прежде всего говорит о полномерном уничтожении вражеской техники: вражеских ракетных установок, летательной техники и боевой авиации.

Что мы видим: поражены 38 объектов. Опорные точки, военные объекты, командные пункты. В основном идет уничтожение на передовой, в Донбассе. Это говорит о том, что российская армия готовится закрыть «котлы», которые предсказывались экспертами. ВС РФ щадят наземные силы и занимаются больше артподготовками, уничтожением сверху, нанесением высокоточных ударов по объектам и так далее. То есть мы видим, что идет уничтожение «Осы», СЗО «Град». Уничтожено большое количество техники именно в районе Донбасса.

Если смотреть информацию про уничтожение 10 беспилотников ВСУ, то их сбили в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях. То есть на подконтрольных РФ территориях. Это значит, что украинцы пытаются проводить там разведку, наносить какие-то точные удары с помощью этих аппаратов. Но происходит просто их уничтожение.

Возможно, это будет происходить и в дальнейшем. Более того: все идет к наращиванию успеха ВС РФ. И мы видим, что все попытки украинских военных как-то противодействовать оказываются бесплодными. Да, не стоит недооценивать ВСУ: на противодействие российской армии у них работают генералы НАТО. Но в итоге наш штаб их переигрывает.

По итогам брифинга мы видим что уничтожен очередной истребитель — МиГ-29. О чем это говорит? О том, что у Украины, конечно, есть техника, но с каждым днем ее становится все меньше. Украинцам становится нечем воевать, и им остается надеяться на какие-то поставки с Запада. И сбит всего один истребитель. Это говорит о том, что у ВСУ уже очень мало летательной техники. Украинцы идут на то, что подставляют последнюю технику. К тому же уровень профессионализма вражеских летчиков достаточно низок. И те, кто решается пойти на боевые сражения, все равно попадают под обстрел и уничтожаются.

Все, что происходит, — идет по плану. Каждый день мы слышим не бравурные заявления, а сухие четкие доклады. Где что происходит, где что уничтожено. Нам показывают видеозаписи, которые подтверждают успешное выполнение задач в зоне спецоперации РФ на Украине и разрушают фейки противника. Наши доклады просто-напросто разрушают мифы о якобы неспособности ВС РФ нанести те или иные удары