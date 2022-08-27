Россия направила в ООН письмо со свидетельствами обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

Россия направила членам Совета Безопасности ООН документы, в которых подтверждаются обстрелы Запорожской атомной станции со стороны украинских солдат. Атака произошла 25 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соцсети представительства РФ при ООН.

«Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо по презентации Минобороны России относительно обстрела ВСУ Запорожской АЭС 25 августа», — говорится в сообщении.

Аналогичное письмо было направлено по обстрелам 27 августа. Тогда три снаряда разорвались недалеко от хранилища ядерного топлива и радиоактивных отходов. Все это создает реальную угрозу техногенной катастрофы.

ЗАЭС, которая находится в Энергодаре, контролируется военнослужащими ВС РФ. Однако всю операционную работу на станции проводят украинские специалисты. В Москве полагают, что своими обстрелами ВСУ пытаются запугать украинских сотрудников и остановить работу АЭС.

Ранее мэр Горловки сообщил об обстрелах украинскими военными химического завода «Стирол».