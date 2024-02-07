Важное 07 февраля 2024, 13:30 Россия нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины Минобороны: ВС России поразили предприятия украинского ОПК РИА «Новости»

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Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Российские бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности и беспилотники. Военные били по предприятиям ВПК, занимающимся производством безэкипажных катеров, ракет, взрывчатых веществ.

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«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — передали в ведомстве.

На Купянском направлении ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп Украины и нанесли удар по живой силе противника. ВСУ потеряли до 275 военнослужащих. На Краснолиманском направлении украинская армия лишилась до 220 боевиков, на Донецком — до 290 человек убитыми и ранеными.

Ранее Минобороны опубликовало кадры с работой российских танкистов на Купянском направлении. На запись попал удар боевой машины по лесопосадке, где находились укрепления украинских боевиков.