«Россия нам не враг». США допустили сокращение военной поддержки Украины | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 10:29 Поделиться Telegram

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Viber «Россия нам не враг». США допустили сокращение военной поддержки Украины РИА «Новости»: выборы в Конгресс США окажут влияние на объем военной помощи Украине РИА «Новости»

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Предстоящие промежуточные выборы в американский Конгресс в ноябре рискуют существенно снизить объем военной помощи США для украинских военных. Об этом написало РИА «Новости».

Представитель Республиканской партии, конгрессмен от Аризоны Пол Госар сообщал, что США нужно серьезно урезать поставки оружия.

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«Россия не является нашим врагом, а Украина — союзником», — напомнил он.

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В мае 57 представителей Республиканской партии проголосовали против выделения Украине пакета военной помощи на 40 миллиардов долларов. Они заявили, что лучше потратить эти средства на решение внутренних проблем в стране.

Издание The Washington Post предположило, что у обеих партий примерно одинаковые шансы на выборах в Конгресс.

При этом агрегатор рейтингов Fivethirtyeight отдал примерно 70% на вероятность победы республиканцев. Если это произойдет, то США могут существенно снизить военные расходы на Украину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США приблизились к статусу участника конфликта на Украине.

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