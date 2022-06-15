Россия начнет восстановление ДНР и ЛНР с жилья и соцобъектов

В Донецкой и Луганской народных республиках в первую очередь восстановят жилье и социальные объекты. Об этом сообщило РИА «Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу министерства строительства и ЖКХ РФ.

В приоритет поставят и необходимую инфраструктуру — коммунальную и инженерную.

«В первую очередь будет восстанавливаться жилье, социальные объекты», — добавили в ведомстве.

Среди первоочередных задач, которые необходимо выполнить в ДНР и ЛНР, подготовка к отопительному сезону и новому учебному году.

В настоящее время в ведомстве начали работу по формированию структуры управления и восстановлению и развитию республик Донбасса. Для этой цели создадут специальный департамент. В процесс помощи территориям вовлекли все министерство в целом: каждый блок внесет свой вклад с учетом компетенций и наработанного опыта.

Совет Федерации при поддержке партии «Единая Россия» организовал оказание гуманитарной помощи ДНР и ЛНР лесоматериалами, необходимыми для восстановительных работ. Первая партия прибыла в Донецкую Народную Республику 14 июня.