Спецоперация 16 декабря 2023, 20:59 Россия начала применять против дронов ВСУ необычное изобретение BI: ВС России успешно используют против ВСУ защитные экраны РИА «Новости»

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Россия устанавливает защитные экраны в своих траншеях, чтобы скрыть передвижение войск от украинских дронов. Об этом сообщило издание Business Insider.

Старший советник базирующегося в Вашингтоне аналитического Центр стратегических и международных исследований Марк Канциан рассказал, что они не обеспечивают никакой защиты, но усложняют действия дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников.

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«Защитные экраны будут эффективны против дронов в том смысле, что они скроют местонахождение русских», — заявил Канциан.

Старший советник признал, что это «разумная адаптация к среде, где распространены дроны всех видов». Он добавил, что дроны были важнейшим оружием как для России, так и для Украины. По его словам, сейчас российская сторона сосредоточила усилия на наращивании производства БПЛА. В арсенале РФ гораздо больше беспилотников, чем у Украины.

Ранее ВС РФ уничтожили 49 украинских беспилотников в Крыму, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. С начала спецоперации армия России ликвидировала 9745 дронов ВСУ.