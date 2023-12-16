16 декабря 2023, 20:59
Россия начала применять против дронов ВСУ необычное изобретение
BI: ВС России успешно используют против ВСУ защитные экраны
Россия устанавливает защитные экраны в своих траншеях, чтобы скрыть передвижение войск от украинских дронов. Об этом сообщило издание Business Insider.
Старший советник базирующегося в Вашингтоне аналитического Центр стратегических и международных исследований Марк Канциан рассказал, что они не обеспечивают никакой защиты, но усложняют действия дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников.
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«Защитные экраны будут эффективны против дронов в том смысле, что они скроют местонахождение русских», — заявил Канциан.
Старший советник признал, что это «разумная адаптация к среде, где распространены дроны всех видов». Он добавил, что дроны были важнейшим оружием как для России, так и для Украины. По его словам, сейчас российская сторона сосредоточила усилия на наращивании производства БПЛА. В арсенале РФ гораздо больше беспилотников, чем у Украины.
Ранее ВС РФ уничтожили 49 украинских беспилотников в Крыму, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. С начала спецоперации армия России ликвидировала 9745 дронов ВСУ.
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