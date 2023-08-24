Спецоперация 24 августа 2023, 16:05 Россия начала испытания дрона «Барражирующий камикадзе» в зоне СВО НИИВК: в зоне СВО начались испытания квадрокоптера «Барражирующий камикадзе» Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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Испытания двух стелс-квадрокоптеров «Барражирующий камикадзе» начались в зоне спецоперации. Об этом ТАСС рассказал руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) Виталий Долгов.

Дроны устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Корпус аппарата выполнен с использованием специального материала, который делает его практически невидимым для РЭБ. Квадрокоптер поглощает 50% электромагнитного излучения радаров.

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«Дрон уже хорошо себя показал», — подчеркнул Долгов.

Стелс-квадрокоптер может переносить до четырех килограммов полезной нагрузки на расстояние до 10 километров. Аппарат предназначен для использования в качестве барражирующего боеприпаса, сброса или доставки изделий.

Российские военные в зоне СВО пользуются разными БПЛА. Операторы беспилотников проходят обязательное обучение. Им рассказывают об основах аэродинамики и разновидностях дронов. Затем бойцы переходят к практике.