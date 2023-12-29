Спецоперация 29 декабря 2023, 20:29 Россия ликвидировала склады с западным вооружением на авиабазах Украины Полковник СБУ Стариков: ВС РФ нанесли удар по западному оружию на базах Украины РИА «Новости»

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Россия нанесла ракетные удары по складам с западным вооружением на авиабазах Украины. Об этом в эфире YouTube-канала «Да, это так» заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

Эксперт отметил, что российская армия выполняет ключевую задачу в вооруженных конфликтах — ликвидирует склады с оружием противника. А также уничтожает комплексы противовоздушной обороны.

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«„Кинжалы“ и „Искандеры“ направлены на подрыв особо важных объектов, а конкретно — средств ПВО, таких как Patriot. Поэтому ракета, которая стоит два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов», — заявил Стариков.

Офицер признал, что у Украины таких комплексов ограниченное количество. ВС РФ перегрузили украинскую систему ПВО воздушной атакой и заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям. Системы ПВО не смогли противостоять такой тактике, отметил Стариков.

Российские войска поразили крупный завод на Украине, информация о контрактах которого недавно появилась на одном из государственных порталов. На Украине посчитали, что это не просто совпадение.