Спецоперация 28 августа 2023, 03:46 Россия испытала новую защиту танков от FPV-дронов «Тритон» в зоне спецоперации В зоне СВО успешно испытали систему защиты танков от FPV-дронов «Тритон» РИА «Новости»

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В зоне спецоперации впервые испытали комплекс радиоэлектронной защиты танков от FPV-дронов «Тритон». Об этом заявил ТАСС генеральный директор компании АО «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу» («Лаборатория ППШ»), которая разработала аппарат.

По его словам, первые испытания прошли успешно. Следующие должны случиться в конце августа или в начале сентября, они пройдут на бронетехнике вместе с производителями.

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Ранее ВС РФ провели испытания лазерной пушки, способной уничтожить различные беспилотники. Оружие показало впечатляющие результаты: лазер успешно ликвидировал дроны как квадрокоптерного, так и самолетного типа.

Также Россия начала испытания дрона «Барражирующий камикадзе» в зоне спецоперации. Эти дроны хорошо устойчивы против средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).