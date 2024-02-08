Важное 08 февраля 2024, 20:00 Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 100 на 100 Минобороны: 100 российских военнопленных вернулись на родину РИА «Новости»

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В результате переговорного процесса с подконтрольной украинским властям территории на родину вернулись 100 российских военнопленных. Украинской стороне передали 100 пленных бойцов ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных россиян в Москву на лечение и реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства. Всем освобожденным окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — добавили в Минобороны.

Там также подчеркнули, что российским бойцам в украинском плену грозила смертельная опасность.

Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 195 на 195. Бойцы также вернулись на родину самолетом военно-транспортной авиации.