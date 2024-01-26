Спецоперация 26 января 2024, 16:34 Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих Депутат Саралиев: Украина передала России тела 55 военнослужащих

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Украина и Россия провели обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. РФ передали 55 тел, сообщил РБК депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

По данным украинского координационного штаба, Россия вернула 77 погибших бойцов ВСУ. Переговоры проходили при содействии Международного комитета Красного Креста.

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Тела украинских солдат передадут правоохранителям для проведения судебно-медицинской экспертизы. Российская сторона не привела деталей обмена.

В начале января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной украинским властям территории вернулись 248 российских военнослужащих. В этом посодействовали власти ОАЭ. Самолеты ВКС России доставили бойцов в медучреждения Минобороны.

В ноябре прошлого года российская сторона передала Украине тела 94 бойцов ВСУ. России вернули 80 погибших из состава ВС РФ.