Россия и Украина обменяются пленными и погибшими
Депутат Слуцкий: Россия и Украина продолжат обмен пленными и телами погибших
Процесс по обмену пленными и телами погибших между Россией и Украиной продолжится, эти задачи решат в ближайшее время. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, участвующий в переговорах, рассказал об этом ТАСС.
«Обмен пленных идет, и за это время уже обменено немало пленных и тел погибших с обеих сторон», — сказал руководитель фракции ЛДПР.
Процесс продолжается, заверил Слуцкий.
«Эти важнейшие гуманитарные задачи будут решены в ближайшее время», — заявил он.
Накануне Слуцкий сообщил, что переговоры между делегациями России и Украины могут возобновиться. Депутат подчеркнул, что это зависит от украинской стороны. Слуцкий также выразил сожаление в непостоянстве представителей Украины, которые сначала соглашались на некоторые «здравые условия», но потом возвращались к прежней позиции.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что украинские нацисты не должны подлежать обмену. Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что это военные преступники, которые должны предстать перед судом.