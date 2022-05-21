Россия и Украина обменяются пленными и погибшими

Процесс по обмену пленными и телами погибших между Россией и Украиной продолжится, эти задачи решат в ближайшее время. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, участвующий в переговорах, рассказал об этом ТАСС.

«Обмен пленных идет, и за это время уже обменено немало пленных и тел погибших с обеих сторон», — сказал руководитель фракции ЛДПР.

Процесс продолжается, заверил Слуцкий.

«Эти важнейшие гуманитарные задачи будут решены в ближайшее время», — заявил он.

Накануне Слуцкий сообщил, что переговоры между делегациями России и Украины могут возобновиться. Депутат подчеркнул, что это зависит от украинской стороны. Слуцкий также выразил сожаление в непостоянстве представителей Украины, которые сначала соглашались на некоторые «здравые условия», но потом возвращались к прежней позиции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что украинские нацисты не должны подлежать обмену. Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что это военные преступники, которые должны предстать перед судом.