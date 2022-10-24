Россия и Великобритания обсудили вопрос «грязной бомбы» на Украине | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 17:35 Россия и Великобритания обсудили вопрос «грязной бомбы» на Украине Главы штабов России и Великобритании провели разговор по поводу «грязной бомбы» на Украине РИА "Новости"

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с руководителем штаба обороны Великобритании Энтони Рэйдэйкином. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Стороны обсудили вопрос вероятного применения украинскими военными «грязной бомбы», уточнили в Министерстве обороны России.

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Ранее сообщалось, что украинские власти намерены рассмотреть вероятность использования «грязной бомбы», которая является маломощным ядерным зарядом с радиоактивными веществами и взрывчаткой.

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Начальник химической, биологической и радиационной защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщал, что Минобороны отдало поручение привести в полную готовность все силы и средства в случае использования боевиками данного типа оружия, писал RT.

Историк Юрий Кнутов в беседе с «360» предположил, что националисты способны применить «грязную бомбу» в Харькове и обвинить Россию в использовании тактического ядерного оружия.