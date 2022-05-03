Россия эвакуировала из ДНР, ЛНР и с Украины более 1,1 миллиона человек

С начала специальной операции на Украине в Россию из ДНР, ЛНР и украинских территории эвакуировали более 1,1 миллиона жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 11 564 человека, в том числе 1 571 ребенок, а всего с начала специальной военной операции — уже 1 103 701 человек, из которых 197 927 детей», — рассказал военный.

Он также добавил, что в субъектах РФ в настоящее время продолжают свою работу более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Они оборудованы всем необходимым, там предусмотрены места для отдыха, беженцы обеспечены горячим питанием.

С людьми проводится индивидуальная работа, им помогают в решение насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, трудоустройством, обеспечением местами для детей в детсадах и школах, а также предоставлением социальных выплат.

Ранее Мизицнев рассказал, что со 2 марта российские военные привезли на Украину почти 16,5 тысячи тонн гуманитарной помощи.