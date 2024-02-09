09 февраля 2024, 02:16
Россия еще не достигла целей СВО — Путин
Путин в интервью Карлсону назвал денацификацию одной из целей СВО
Одной из задач специальной военной операции России на Украине стал запрет неонацистских движений, ее пока не выполнили. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил российский президент Владимир Путин.
«Россия пока еще не достигла целей специальной операции. Одна из них — это денацификация, что означает запрет всяких неонацистких движений», — сказал он.
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Путин отметил, что дело бывшего нацистского лидера Германии Адольфа Гитлера продолжает жить. По его словам, свидетельством этому стали аплодисменты нацисту на заседании парламента в Канаде.
«Россия и Украине в 2022 году на переговорах в Стамбуле договорились, что в республике нацист будет законодательно запрещен», — добавил президент.
Также Путин подчеркнул, что хочет добиться решения украинского кризиса путем проведения мирных переговоров. Ранее французские СМИ разозлились на интервью российского президента Карлсону еще до его публикации.
Россия
Владимир Путин
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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