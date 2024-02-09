Важное 09 февраля 2024, 02:16 Россия еще не достигла целей СВО — Путин Путин в интервью Карлсону назвал денацификацию одной из целей СВО РИА «Новости»

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Одной из задач специальной военной операции России на Украине стал запрет неонацистских движений, ее пока не выполнили. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил российский президент Владимир Путин.

«Россия пока еще не достигла целей специальной операции. Одна из них — это денацификация, что означает запрет всяких неонацистких движений», — сказал он.

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Путин отметил, что дело бывшего нацистского лидера Германии Адольфа Гитлера продолжает жить. По его словам, свидетельством этому стали аплодисменты нацисту на заседании парламента в Канаде.

«Россия и Украине в 2022 году на переговорах в Стамбуле договорились, что в республике нацист будет законодательно запрещен», — добавил президент.

Также Путин подчеркнул, что хочет добиться решения украинского кризиса путем проведения мирных переговоров. Ранее французские СМИ разозлились на интервью российского президента Карлсону еще до его публикации.