Россия доведет до конца поставленные задачи в рамках специальной операции на Украине. Об этом на встрече с беженцами Луганской и Донецкой народных республик в Ростовской области заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, написал ТАСС.

«Чтобы в Донбассе стало комфортно, мирно и спокойно, Россия доведет до конца все задачи специальной операции», — сказал он.

Политик заявил, что нацистские войска ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше.

«Без сомнений, все это сделаем», — добавил он.

Ранее Медведев заявил, что США продолжают накачивать вооружениями фашистский режим Украины, который начал агонизировать. Также он назвал эту страну воровской воронкой, засасывающей в себя все больше средств.

При этом политик подчеркивал, что Россия не считает врагами жителей Украины, писало РИА ФАН. Он уточнил, что главную опасность представляют члены украинских националистических батальонов и лица, находящиеся у власти.