Спецоперация 18 января 2024, 12:47 Россия достигнет всех целей спецоперации — Лавров Лавров: Россия будет последовательно достигать целей спецоперации РИА «Новости»

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Россия продолжит последовательно достигать всех целей, поставленных в рамках специальной военной операции. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции в четверг, 18 января.

«Мы не возражаем против тех договоренностей, которые заключают другие страны с Украиной. Но это нисколько не меняет нашу цель, это было подтверждено буквально на днях президентом Путиным», — напомнил Лавров.

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Министр подчеркнул, что целей СВО Россия будет достигать последовательно и настойчиво.

«И мы этих целей достигнем», — указал глава МИД.

Он также обратил внимание, что на Западе могут много фантазировать на тему поражения России. Занимаются этим те, кто не учил историю, а таких в западных странах немало, добавил Лавров.

«Нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена, об этом уже неоднократно говорилось», — заметил министр.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что если бы власти Украины согласились на мирные переговоры, то спецоперация завершилась еще полтора года назад.

«Придурки, давно бы все закончилось. Если бы пошли бы на мирное урегулирование, все было бы закончено полтора года назад. Это подчеркивает, что они несамостоятельные», — пояснил глава государства.