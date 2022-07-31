Военнослужащие ВС РФ доставили очередную партию гуманитарной помощи жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Состав помощи часто меняется, но всегда большую часть поставок занимает мука. Среди мирных жителей это самый востребованный продукт. Гумпомощь из России для жителей некоторых населенных пунктов — возможность накормить семью. Это произошло по вине ВСУ, уничтожавших магазины во время своего отступления.

В общей сложности жителям Харьковской области раздали 20 тонн гумпомощи. Школьникам передали канцелярские принадлежности, а мамам — памперсы и игрушки для детей.

Украинские военные не щадят мирное население. Они регулярно обстреливают населенные пункты Донбасса.