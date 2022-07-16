Россия доставила на Украину более 46 тысяч тонн гуманитарной помощи

Предметы первой необходимости, продукты питания, лекарства и изделия медицинского назначения, общий вес которых превысил 46 тысяч тонн, доставили российские военнослужащие на Украину. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На освобожденные территории Украину и в Донбасс со 2 марта доставили 46,2 тысячи тонн гуманитарных грузов. Всего ДНР и ЛНР, Запорожской и Харьковской областях провели 1311 гуманитарных акций. Населению передали продукты питания и предметы первой необходимости. На пунктах сбора подготовили еще свыше 47 тысяч тонн гуманитарной помощи, добавил Мизинцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее показал видео с бывших позиций украинских военных. Бойцы ВСУ питаются сухими пайками, произведенными в Европе. По его мнению, солдаты воюют за пару «пакетиков второсортных продуктов».