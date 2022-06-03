Россия доминирует. Ветеран боевых действий выделил успехи спецоперации на Украине

Российские войска добились важных результатов в спецоперации за прошлые сутки. Уничтожили сопоставимое с батальоном количество нацистов, скоро освободят Славянск, научились глушить Bayraktar и разоблачили постановочные видео. Утренний брифинг Минобороны для «360» разобрал член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов.

Славянск денацифицируют

Минобороны РФ в пятницу сообщило, что российская авиация в прошлые сутки уничтожила очередную украинскую РЛС в Славянске. Это очень важный результат.

«Поражена очередная РЛС, количество их у нашего противника сокращается, возможность его введения в строй не столь быстрая. Специалисты, которые могут ей управлять, уже являются штучными, и возможности вести радиолокационную разведку и управлять действиями своей артиллерии у противника уменьшается», — пояснил Насонов.

Источник фото: РИА «Новости»

Российские войска очень скоро установят полный контроль над Славянском, это может произойти довольно внезапно, заявил Насонов. Но угроза со стороны украинских неонацистов сохранится, пока дальность их боеприпасов позволит поражать населенный пункт, отметил член КС Росгвардии.

«Они (украинские неонацисты — прим. ред.) вредить и напоминать о себе будут всегда, поступать так, как многие украинцы в поговорках и говорили: „Съесть — не съедим, но надкусить — надкусим“», — сказал Насонов.

Надо готовиться к тому, что продолжатся и вылазки диверсантов, добавил он.

«У них будут диверсионные группы, некие партизанские действия, от которых мы тоже никуда не уйдем», — заявил ветеран боевых действий.

Уничтожили 360 нацистов

Российские войска уничтожили ЗРК «Оса-АКМ», две установки РСЗО «Град» и четыре склада вооружений ВСУ в районах Соледара, Дзержинска, Яковлевки и Бахмута.

«Мы поразили достаточно эффектно две минометные батареи. Это важно, они 120-миллиметровые, то есть это крупные по калибру минометные батареи, имеющие повышенную дальность и мощный боеприпас», — добавил Насонов.

На этом направлении ВС РФ доминирует.

Источник фото: РИА «Новости»

За сутки уничтожили около 360 украинских нацистов и 49 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

«Уничтожили как минимум ротную группу по количеству боевой техники, а по количеству пораженного личного состава даже ближе к батальону и тактической группе. Эффект воздействия весьма и весьма высок. Наличие разведывательных возможностей над данной местностью у нас по-прежнему остается высоким, и в случае проникновения туда военной или иной специальной техники довольно быстро позволит уничтожить все и в ночное время, и в условиях ограниченной видимости — сказал Насонов.

Все говорит об активной фазе действий на этом направлении.

«Врагам оттуда эффективно больше не наступать», — добавил он.

Сколько у них еще Bayraktar

ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Первомайского под Николаевом.

В этом тоже есть некий тактический успех, отметил Насонов. Однако у ВСУ еще есть какое-то количество беспилотников Bayraktar турецкого производства, уверен он.

«Турки по-прежнему продолжают вещать, что они его немалое количество производят и продают в различные страны. Поэтому, может, даже не напрямую украинским неонацистам, но каким-то образом на Украину проникает. На всякий случай напоминаю, что стоимость [беспилотников Bayraktar TB2] весьма немаленькая — более пяти миллионов долларов каждый», — сказал Насонов.

БПЛА Bayraktar может наносить урон и передавать данные разведки, отметил он.

«Но мы уже нашли способы, как глушить сигнал, который он готов передавать, и как вносить помехи в то изображение, которое он им передает. Поэтому это больше некая эмоциональность. Ну и то, что стоит он дорого, говорит о серьезности действий на данном направлении», — указал Насонов.

Кинофантастика

ВСУ сняли постановочное видео о якобы высокой эффективности западного оружия, применяемого нацистами. Ролики рассчитаны в том числе на западную аудиторию.

Член КС Росгвардии напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский как раз имеет опыт съемки постановочных видео. Но к реальности это не имеет отношения.

«Военным присуща некая кинохроника, то есть действительно снятая в период боевых действий. А видеопостановки, видно, особенность руководителя данной страны», — сказал Насонов.

Профессионалы всегда видят, что видео постановочное.

«Когда где-то пули свистят, реальные, а не постановочные взрывы, личный состав ведет себя совершенно по-другому. Он не такой чистенький, пригибается, маневрирует совершенно по-другому. И не имеет внешнего фактора геройства. Люди пытаются жить в других реалиях. Они побеждают на бумаге, на кинопленке, путем развития кинороликов. Успехов им в этом непростом деле», — подытожил ветеран боевых действий.