Россия добьется превосходства в небе над Украиной

Российские военные наступают по всем линиям фронта в ходе выполнения спецоперации на Украине. Это является главным моментом в очередном брифинге Минобороны РФ, рассказал «360» военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. Он назвал большим достижением уничтожение украинских ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», из которых ВСУ обстреливали города Донбасса.

Далее — прямая речь.

Большое достижение на Украине

Самый главный момент — это то, что наступление идет по всей линии фронта и наши вооруженные силы движутся в сторону Николаева, Херсона, двигаются к Харькову. Ну и, собственно говоря, идет освобождение Донецкой Народной Республики.

Источник фото: Telegram-канал Минобороны России

В двух словах (об уничтожении украинских РСЗО «Ураган» — прим. ред.), эти системы — наследники легендарных «Катюш» времен Второй мировой войны, и, собственно, на сегодня это средство для нанесения массированных ударов по живой силе и военной технике противника. Мы знаем, что с помощью этих систем украинские военнослужащие обстреливают населенные пункты, гибнут люди.

Уничтожение таких машин по другую сторону фронта — это большое достижение, потому что это снижает уровень обстрелов освобожденных городов Донецка и Луганска

Будет меньше обстрелов

Когда Министерство обороны заявляет об уничтожении каких-то групп (военнослужащих ВСУ — прим. ред.), там добавляется, что эти люди находились, например, рядом с американскими гаубицами, которыми обстреливается Донецк, рядом с реактивными системами залпового огня.

Собственно говоря, это уничтожаются подразделения, которые непосредственно применяли технику против мирного населения Донецкой и Луганской республик

Летчики не будут летать в небе Украины

Нельзя так сказать (что Украина находится в тяжелом положении в вопросе ВВС — прим. ред.), потому что с Запада идут поставки — Словакия передала свои истребители МиГ-29, Польша передавала запчасти. На Украине восстанавливаются и ремонтируются боевые самолеты, и, в принципе, они представляют для нас опасность, так как могут и запускать ракету, и применять бомбовое вооружение.

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