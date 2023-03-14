Эксклюзив 14 марта 2023, 14:19 Россия быстро уничтожит всю немногочисленную авиацию ВСУ на Запорожском направлении Военный эксперт Михайлов: переброска авиации на Запорожское направление не скажется на СВО РИА «Новости»

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Переброска на Запорожское направление остатков ослабленной украинской авиации не скажется на общей обстановке в зоне спецоперации. Российские войска быстро уничтожат истребители противника, предупредил «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Переброска боевой авиации Украины на Запорожское направление особо не повлияет на общий ход боевых действий. Видимо, они планируют какие-то наступательные действия. Ну, „планируют“. Но мы полностью контролируем небо», — сказал он.

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Специалист отметил, что в распоряжении Украины осталось не так много боевой авиации, как и летчиков с боевым опытом. Вооруженные силы России сбивают ее самолеты ежедневно. Аналитики и украинские паблики, по словам Михайлова, переживают, что за штурвал усаживают молодых пилотов без налета, которые гибнут в первые же дни своих попыток участвовать в боях против российской армии.

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Россия сделает выводы

Российское командование, выразил уверенность Михайлов, воспримет информацию как должное, проанализирует ее, усилит необходимое направление и быстро уничтожит немногочисленные остатки украинской авиации. Штабы также разберутся в том, для чего именно киевский режим отправил самолеты к Запорожью.

«Все, что перебросили, уничтожат в ближайшее же время. У нас есть силы противодействия, в том числе, естественно, наша боевая авиация. Она практически царит в небе», — заявил специалист по межнациональным конфликтам.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил, что Вооруженные силы Украины начали переброску военной авиации на Запорожское направление. Советские истребители и вертолеты киевскому режиму неофициально передали страны — участники бывшего Варшавского договора.