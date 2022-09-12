Важное 12 сентября 2022, 13:17 Поделиться Telegram

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Viber Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации на Украине — Песков Пресс-секретарь президента Песков: Россия будет добиваться выполнения целей СВО РИА Новости

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Россия будет добиваться выполнения всех целей, поставленных в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», — сказал он.

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Так Песков ответил на просьбу прокомментировать слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что российские власти намерены добиться капитуляции киевского режима.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент не готов вести переговоры с российской стороной.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно прекратить геноцид и издевательства над мирными жителями Донбасса. Кроме того, на Украине необходимо провести денацификацию и демилитаризацию.

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