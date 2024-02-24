Спецоперация 24 февраля 2024, 22:14 «Россия бросит в бой тяжеловеса». ВСУ предупредили о переломном моменте в зоне СВО Defense: российская САУ «Коалиция» переломит ход боев в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские артиллерийские установки «Коалиция-СВ» способны кардинально изменить ситуацию в зоне спецоперации. Об этом сообщил YouTube-канал Defense TV.

Новейшая разработка обладает впечатляющими характеристиками. Башню «Коалиции» установили на шасси танка Т-90. Это говорит о высокой прочности техники. Пушка бьет 152-миллиметровыми снарядами на огромное расстояние в 70-80 километров.

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«Россия бросит в бой тяжеловеса — гаубицу 2С35 „Коалиция-СВ“, которая может внести перелом на поле сражения», — подчеркнули авторы материала.

Они добавили, что это одна из самых смертоносных российских артиллерийских систем.

Американский военный эксперт Марк Слебода ранее заявил, что попытки ВСУ заменить артиллерию FPV-дронами обречены на провал. Это связано с эффективностью российских систем радиоэлектронной борьбы.

Российские военные в зоне СВО ранее нашли трофейное оружие в расположении подразделений ВСУ, сообщил телеканал «Звезда». Боеприпасы обнаружили подразделения группировки войск «Восток».