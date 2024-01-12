Спецоперация 12 января 2024, 16:10 Россия атаковала объекты ВСУ, где хранилось западное оружие InfoBRICS: ВС России ударили по объектам ВСУ, где хранилось западное оружие РИА «Новости»

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Российская армия наносит удары по объектам Вооруженных сил Украины, где хранится поставленное Западом оружие. Об этом написал обозреватель Лукас Лейрос в публикации для издания InfoBRICS.

«Российская армия усилила свои атаки, достигая и военных объектов, где хранилось различное западное вооружение», — указал автор материала.

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Он отметил, что стратегия интенсивных боев, применяемая Вооруженными силами России, нанесла непоправимый вред структуре украинских войск, а также стремительно истощила оборонительный арсенал ВСУ.

По мнению Лейроса, из-за прекращения военной помощи со стороны США и недостатка ракет для ПВО ситуация для Украины ухудшится, а Киев станет еще более уязвимым. Все это приближает украинские власти к поражению, не давая им шанса переломить ситуацию, подытожил обозреватель.

Кильский институт мировой экономики ранее признал сокращение западной помощи Украине. По данным германского учреждения, в 2023 году ВСУ получили от иностранных партнеров меньше военной техники и боеприпасов, чем в 2022-м.