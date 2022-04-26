Новая администрация начала свою работу в подконтрольной России Васильевке

Новая администрация заработала в городе Васильевка в Запорожской области, который подконтролен российским силам. Об этом сообщила врио главы администрации Наталья Романиченко.

«В связи со сложной гуманитарной обстановкой, а также самоустранением действующей власти от своих прямых обязанностей и нежеланием сотрудничать с военно-гражданской администрацией города Васильевка я, Романиченко Наталья Александровна, беру на себя временное исполнение обязанностей главы Васильевской администрации», — сказала она. Ее процитировало РИА «Новости».

Она выразила надежду, что при содействии России в городе наконец удастся наладить мирную жизнь. В ближайшее время в Васильевке начнутся соцвыплаты, будет продолжена доставка гумпомощи, в том числе медикаментов.

Романиченко добавила, что уже работает общественная приемная, туда может прийти любой местный житель и рассказать о проблеме. Также в случае необходимости можно написать заявление о помощи пострадавшим в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Васильевка находится в центре Запорожской области, на берегу Каховского водохранилища.