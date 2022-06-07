Российских военных ждет неизбежная победа в спецоперации на Украине. Об этом в своей колонке для Valeurs Actuelles написал член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе.

По словам автора материала, западная пресса сообщает своим читателям искаженную информацию о происходящем на Украине. При этом даже из их публикаций можно сделать выводы о реальном положении вещей.

«Победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. <…> Окончательный исход <…> не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта», — отметил Жантийе.

Он добавил, что российские бойцы сломили сопротивление украинских военных, которые могли оказывать противодействие в начале спецоперации. Также француз подчеркнул, что страны Европы могут увеличить поставки оружия на Украину, но не станут отправлять туда своих солдат. Это значит, что Россия выйдет из конфликта с расширенной зоной влияния. НАТО, как заявил Жантийе, ослабит свою мертвую хватку, а потеря союзника в лице Украины не станет для Североатлантического альянса великим несчастием.