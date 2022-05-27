МИД Великобритании призвал не допустить успеха России на Украине

Если Россия одержит верх в конфликте на Украине, западные страны больше никогда не будут чувствовать себя в безопасности, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в ходе визита в Прагу. В связи с этим она призвала сделать все, чтобы этого не произошло.

По ее мнению, действия России направлены не только против Украины, но и против свободы, суверенитета и верховенства права, написал ТАСС.

«Если Россия добьется успеха на Украине, мы никогда не будем чувствовать себя в безопасности. Мы должны гарантировать, что Украина победит», — заявила Трасс.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал передать Украине реактивные системы залпового огня. По его словам, тогда у ВСУ будет возможность защититься «от очень жестокой российской артиллерии».

Еще одно предложение Джонсона было связано с созданием нового военного международного союза, недовольного политикой Евросоюза против РФ.