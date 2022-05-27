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    27 мая 2022, 17:11

    МИД Великобритании призвал не допустить успеха России на Украине

    Лиз Трасс: если Россия добьется успеха на Украине, Запад больше не будет в безопасности

    Александр Иванов

    Если Россия одержит верх в конфликте на Украине, западные страны больше никогда не будут чувствовать себя в безопасности, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в ходе визита в Прагу. В связи с этим она призвала сделать все, чтобы этого не произошло.

    МИД Великобритании призвал не допустить успеха России на Украине

    По ее мнению, действия России направлены не только против Украины, но и против свободы, суверенитета и верховенства права, написал ТАСС.

    «Если Россия добьется успеха на Украине, мы никогда не будем чувствовать себя в безопасности. Мы должны гарантировать, что Украина победит», — заявила Трасс.

    Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал передать Украине реактивные системы залпового огня. По его словам, тогда у ВСУ будет возможность защититься «от очень жестокой российской артиллерии».

    Еще одно предложение Джонсона было связано с созданием нового военного международного союза, недовольного политикой Евросоюза против РФ.