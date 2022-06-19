Роспотребнадзор приложит все усилия к тому, чтобы не допустить осложнения эпидемической ситуации в России, Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Об этом РИА «Новости» сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Мы предпринимаем все усилия, чтобы уберечь и граждан Российской Федерации, и граждан Донецкой, Луганской республик, и, конечно же, граждан на тех территориях, которые сегодня освобождаются нашими военными», — констатировала она.

В воскресенье, 19 июня, отмечается День медицинского работника. Накануне праздника к медикам обратился президент России Владимир Путин. Он отметил, что медицинские работники РФ демонстрируют мужество, терпение, сострадание и самопожертвование, помогая гражданам Донецкой и Луганской народных республик и мирным жителям освобожденных территорий.

Путин анонсировал улучшение качества медицинской помощи в стране. Безусловным приоритетом президент назвал обновление первичного звена здравоохранения. Власти будут наращивать меры поддержки специалистов этой сферы.