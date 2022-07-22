Росгвардия задержала вооруженного пособника нацистов в ЛНР

Спецназовцы Росгвардии во время проведения адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время обыска жилья мужчины силовики обнаружили автомат Калашникова, пистолет Макарова, револьвер «Флобер», артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра, четыре гранаты РГД-5 и запалы к ним, взрывчатое вещество и около 500 боеприпасов к стрелковому оружию.

Два дня назад Росгвардия сообщила, что в Херсонской и Запорожской областях силовики выявили пособников нацистов, изъяв несколько единиц стрелкового оружия, гранат и почти три тысячи боеприпасов, писал «Царьград».

Ранее в одном из населенных пунктов ЛНР бойцы Росгвардии обнаружили крупный схрон с оружием и документами украинских карателей, писало Nation News.