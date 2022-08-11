Росгвардия задержала пособника ВСУ в ЛНР

Сотрудники Росгвардии вместе с представителями ФСБ России задержали 59-летнего пособника ВСУ в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Ранее мужчина служил в Вооруженных силах Украины, до начала спецоперации «активно оказывал помощь военнослужащим ВСУ и националистических батальонов». Он изготавливал оружие, устанавливал датчики слежения (трекеры), снимал на видео результаты обстрела местного населения.

В доме задержанного нашли схрон с АК-74, травматическим пистолетом, ящиком дымного пороха, порох для изготовления детонаторов, собранные самодельные взрывные устройства, элементы для сбора снайперской винтовки, патроны. Также обнаружились переносная радиостанция, четыре комплекта военной формы «со знаками различия НАТО, бундесвера, вооруженных сил Великобритании» и два разгрузочных жилета и трекеры.

Росгвардия показала фото изъятых вещей в своем Telegram-канале.