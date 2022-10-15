Росгвардия усилила меры по защите военкоматов | 360°

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Росгвардия усилила меры по защите военкоматов

Депутат Хинштейн: Росгвардия усилила меры защиты военкоматов

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Бойцы Росгвардии усилили меры защиты зданий военных комиссариатов в связи с участившимися случаями нападениями. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

По его словам, в ряде городов России, в том числе и Москве, группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии дислоцированы около зданий военкоматов.

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«Уже имели место задержания злоумышленников на месте с поличным. Например, при попытке применить бутылку с зажигательной смесью», — написал он.

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Кроме того, по всей стране росгвардейцев включили в маршруты патрулирования экипажей ОВО, сообщила «Национальная служба новостей».

Накануне сообщалось, что в несколько жилых комплексах Санкт-Петербурга сотрудники военкоматов начали нести дежурство, вручая повестки жильцам мужского пола. Администрация города заявила, что эти меры необходимы для оповещения призывников о необходимости явиться в военкомат.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов также сообщал, что подобные ситуации происходили и в Москве. Например, по его словам, полицейские «хватали всех без разбора» неподалеку от станции метро «Щелковская».

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